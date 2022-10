Aga Birame (Nguéniène) : Un oncle poursuivi pour avoir enterré ses deux neveux sans l’autorisation de leur père C’est une drôle histoire d’enterrement sans autorisation qui pollue l’atmosphère dans le paisible village d’Aga Birame situé dans la commune de Nguéniène. En effet, dans ce patelin, deux enfants âgés respectivement de 4 et 2 ans, morts par noyade lors d’une baignade au marigot vendredi dernier, ont été enterrés nuitamment par leur oncle sans que leur père en ait donné l’autorisation.

Avisé par téléphone par son frère de cette inhumation de ses deux enfants, le père, qui séjournait à Dakar au moment des faits, furieux, a décidé de saisir le procureur de la République du tribunal de Mbour qui a ordonné l’exhumation des corps pour autopsie.



Un drame est survenu vendredi dernier dans le paisible village d’Aga Birame situé dans la commune de Nguéniène. Les nommés J. S et D. S, âgés respectivement de 4 et 2 ans, sont décédés par noyade, dans le marigot du village lors d’une partie de baignade en cette période de canicule.



Lorsqu’ils ont été informés du drame, les habitants du village ont pris d’assaut le marigot pour essayer de repêcher les corps. Waly Sarr et d’autres garçons de la localité y sont parvenus. Mais sans informer les sapeurs-pompiers et la gendarmerie de Joal, le premier nommé, qui se trouve être l’oncle des deux enfants, a procédé durant la nuit à l’inhumation de ses neveux. Il en informera par la suite leur papa, qui était en déplacement à Dakar, en lui passant juste un coup de fil.



Rentré immédiatement au village, après que ses garçons ont été portés sous terre, le malheureux père était dans tous ses états. Il a saisi dès le lendemain des faits le procureur de Mbour en précisant n’avoir jamais autorisé Waly Sarr à inhumer ses enfants.



C’est ainsi que, sur ordre du chef du parquet, les éléments de la brigade de gendarmerie de Thiadiaye ont procédé à l’exhumation des dépouilles avant de les déposer à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour pour l’autopsie.



Attendus hier, les résultats de l’expertise médico-légale devraient déterminer la suite de l’enquête sur cette triste affaire. Ces résultats devraient indiquer si Waly Sarr devrait être poursuivi ou non étant entendu que le plaignant à quant à lui a été auditionné hier par les gendarmes chargés de l’enquête. Affaire à suivre !

