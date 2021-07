Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT): Engagement pour le développement du Tourisme MICE Communément appelé Tourisme d’affaires, le MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events) est un acronyme anglais qui désigne l’ensemble de l’industrie, de l’activité économique dédiée aux événements professionnels. Le tourisme d’affaires ou MICE rassemble ainsi de nombreux acteurs et prestataires issus de différents secteurs, notamment les hôtels, les restaurants, les prestataires de services (traiteurs, animation de soirée, animation d’événement, team building, location de matériel et de mobilier…).

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021

A cela, s’ajoutent les différents lieux réceptifs et sites événementiels pouvant accueillir un séminaire: salles de réunion, salles de séminaire, centres de congrès, palais des congrès, parcs des expositions, domaines et châteaux, théâtres, musées.



Le Sénégal dispose d’un potentiel considérable pour développer son offre MICE. Il s’agit entre autres, de sa stabilité politique exemplaire en Afrique et le dynamisme de sa diplomatie. Le pays abrite en effet des sièges régionaux de grandes institutions internationales, des infrastructures d’accueil multifonctionnelles à rentabiliser, au vu des investissements consentis (CICAD, Parc Des Expos, Dakar Arena, Musée des civilisations Noires, Stade Olympique etc.)



Nous disposons de centres de conférences et des espaces de réunion aux meilleurs standards internationaux mais également d’hôtels d’affaires de luxe, dont de grandes chaînes internationales (Accor, Radisson Blu).

Enfin, nous avons de grandes perspectives dans le domaine du MICE avec la réalisation de grands projets hôteliers à Dakar, à Diamniadio et sur la Petite Côte. La construction d’un pôle urbain à quelques kilomètres de Dakar et autour du Nouvel Aéroport International de Blaise Diagne.



Nous avons aussi la chance d’avoir des personnalités sénégalaises influentes dans le domaine de la finance, du sport, des sciences, de la recherche et de la culture, capables de soutenir la promotion du MICE avec leurs réseaux et leurs carnets d’adresse.



D’autant plus que le Sénégal jouit d’une bonne connectivité aérienne, car situé à quelques heures des grandes capitales européennes et des États-Unis, avec une compagnie aérienne nationale qui dessert l’Afrique et l’Europe.



Nous avons de surcroît un nouveau référentiel économique, le Plan Sénégal Emergent, qui a créé de multiples opportunités d’investissement. La découverte récente du pétrole et du gaz au large du Sénégal a, en même temps, créé un intérêt grandissant pour la destination.



Le Sénégal est une destination touristique avec une qualité de vie et une offre touristique riche avec des spots reconnus (Île de Gorée, Delta du Saloum, Saint Louis, Casamance, Lac Rose, …), qui permettent un séjour agréable. L’ASPT s’engage à mettre en œuvre avec ses partenaires une stratégie offensive pour développer cette industrie et attirer des événements.



Cette stratégie sera adossée à des politiques de promotion des investissements dans l’évènementiel. Elle sera portée et opérationnalisée par des Bureaux de Conventions, institutions qui servent de catalyseurs pour le développement, la gestion et la commercialisation d’une destination dans le secteur mondial MICE.



Un Bureau de Conventions est ainsi un élément clé de la réussite du secteur du MICE et joue un rôle stratégique important. Dans le monde, le MICE a représenté en 2019, en période pré-covid, un volume de plus de 1000 Milliards $, avec une part de marché pour l’Afrique estimée à 3% dans laquelle le Sénégal ne représente qu’1,2%.



Dans le classement ICCA (International Congress and Conference Associations) qui représente le baromètre mondial de performances des destinations dans le MICE, le Sénégal occupe en 2019 la 18e place

en Afrique, derrière des destinations comme l’Afrique du Sud (1er), le Maroc (2e), le Rwanda (3e).



L’ASPT, afin d’étudier le potentiel de compétitivité du Sénégal dans cette industrie et jeter ainsi les bases de la construction d’une stratégie nationale dédiée au MICE, a effectué du 27 juin au 13 juillet 2021, plusieurs activités.



Il s’agit d’entretiens avec des parties prenantes publiques et privées ciblées, des focus groups avec des professionnels du tourisme, les Comités d’organisation des grands événements (Jeux Olympiques de la Jeunesse, Forum de l’Eau, Biennale des arts), les Ordres professionnels et des visites au niveau des hôtels, sites évènementiels et de conférences, sites touristiques à Dakar, Saint Louis, Petite Côte et Sine Saloum).



Le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, la SAPCO-Sénégal, la compagnie Air Sénégal, le CICES, le CICAD, le SOGIP, les Syndicats professionnels du tourisme (SPIHS, SAVTS), les Syndicats d’Initiative de Dakar, Gorée, Lac rose, Saint-Louis, Saly, Sine-Saloum, l’APIX, le DGPU, le CCIAD, la Banque Mondiale, les Hôteliers et les Agences de voyage, ont été impliqués dans le processus.

