Agenda d'une très longue semaine à venir

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2019 à 09:39

Macky Sall ne fait jamais la chose comme les autres. Il a son agenda et il s’y tient. Contrairement à toutes les informations véhiculées depuis quelques temps, le gouvernement n’a pas démissionné et ne démissionnera pas le 2 avril, le jour de la prestation de serment du président de la République réélu.



Mahammed Boun Abdalah Dionne continuera son job jusqu’au 5 avril prochain. C’est le chef de l’Etat qui le lui a demandé, hier en Conseil des ministres. C’est donc ce gouvernement qui sera à l’investiture et qui sera derrière le chef d’Etat lors du défilé du 4 avril prochain. Ce ne sera que le lendemain que Mahammed Dionne présentera sa démission, qui entraîne celle du gouvernement au chef de l’Etat nouvellement réélu.



Démission-reconduction ou changement de chef de gouvernement ? Seul Macky Sall sait. La semaine prochaine sera donc très longue: prestation de serment en présence de beaucoup d’invités le 2 avril, discours à la nation le 3, défilé le 4, démission du Pm le 5 et formation du gouvernement…













Les Echos

