Tribunal Correctionnel : Rampino, Gadiaga et Assane Diouf jugés mercredi prochain

Lundi 24 Décembre 2018

Le Palais de justice de Dakar va renouer avec les grand procès. Ce 26 décembre, trois des dossiers qui ont fait les choux gras de la presse, seront inscrits au rôle du tribunal correctionnel.



Il s’agit du duo Moïse Rampino et Cheikh Gadiaga Rampino, inculpés en février 2018, pour ‘’usurpation d’une fonction légalement règlementée, usurpation d’identité numérique, chantage, extorsion de fonds, diffamation et association de malfaiteurs’’.



Dans le box des accusés, il y aura également le célèbre Assane Diouf. Ce dernier est poursuivi pour les faits de ‘’trouble à l’ordre public, offense à un ministre de culte, diffamation et injures par le biais d’un système informatique’’. A côté de lui, l’étudiant Ousseynou Diop, incarcéré pour des faits présumés de terrorisme. L’étudiant en physique et informatique à l’UCAD de Dakar, est accusé d’ « actes de terrorisme, de menace et apologie du terrorisme ». Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt suite à un post sur les réseaux commentant la tuerie au Bataclan, en 2015.











Walfquotidien

