Agression à Castors : Ibrahima Diallo assène plusieurs coups de couteau à ses trois victimes

Dans la discussion, l’un d’entre eux m’a proposé un téléphone qu'il vendait. Nous avons débattu du prix jusqu'à ce que nous tombions d'accord. Par la suite, il a proposé de me suivre jusqu'à chez moi afin que je lui donne l'argent du téléphone. Dès que nous sortis de l’endroit où nous étions, nous avons rencontré un déficient mental qui a bousculé légèrement le gars qui m'accompagnait. Ce dernier s'est énervé et a voulu s'en prendre au déficient mental et je me suis opposé à cela.



C'est à partir de là que la bagarre a éclaté. Les deux autres personnes sont venues prêter main forte à leur gars. Et pour me tirer d'affaire, j'ai ramassé une grosse pierre et il y a eu des jets de partout. J'ai poignardé le premier garçon au niveau de l'épaule. J’ai administré un coup au niveau du pied du deuxième. Le troisième a reçu un coup au niveau du dos

J'étais couché à côté de mon ami Alpha qui était en train de dormir et Amadou se précipitait en courant pour se joindre à nous. Dans sa course, il est tombé et nous l'avons aperçu en train de saigner. Par la suite, j’ai vu Ibrahima Diallo venir à moi, en tenant un couteau à la main. Il m’a poignardé en premier au niveau des deux épaules. Mon frère a voulu le maîtriser, mais Ibrahima a réussi à se défaire de la prise et l'a poignardé à son tour à l'oreille. Suite à ce carnage, Ibrahima Diallo a pris la fuite

Un de nos amis a pris une chaise pour le frapper avec, afin qu'on puisse s'échapper. Nous lui avons balancé des pierres pour l'éloigner de nous

Je suis vendeur de tomates au marché Castors. Je ne connais vraiment pas le nommé Ibrahima Diallo. Nous nous rencontrons dans le marché. il y travaille comme charretier. La nuit des faits, vers 23 heures, j'étais assis avec un ami nommé Ismaïla au marché Castors. Le nommé Ibrahima Diallo nous a trouvés sur place et m'a aussitôt demandé de lui vendre mon téléphone. Nous sommes tombés d'accord sur un prix.



Et il a par la suite voulu aller chercher l'argent chez lui, en emmenant le téléphone avec. Ce que j'ai refusé. Nous avons alors commencé à nous disputer, avant d'en arriver aux mains. Nous avons finalement été séparés et j'ai repris mon téléphone. Il m’a alors accusé d’avoir pris une oreillette d'Airpods qu'il avait à l'oreille. C'est ainsi qu'il m'a asséné 5 coups de poignard à la poitrine, à l'arrière de la cuisse, au dos, à l'épaule gauche et au poignet de la main droite. J'ai repris connaissance après 4 jours de coma