Agression à Kelle: Des enseignants gravement blessés par des assaillants

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Les enseignants des écoles de Kelle et Bedeu Dieng, dans la région de Thiès entre Mekhé et Kébémer, ont déserté les classes, et pour cause. Deux d’entre eux ont été agressés par une bande armée. En effet, c’est dans la nuit du 15 au 16 février qu’une bande d’agresseurs s’est introduit dans la maison où loge les enseignants. Ne trouvant pas le maître des lieux, les assaillants se sont jetés sur les enseignants, qu’ils ont ainsi roués de coups. L’un d’entre eux s’en est sorti avec de graves blessures. Il a reçu deux coups de machette sur la tête. Ce qui a occasionné des blessures sérieuses. Mis au courant le lendemain, leurs collègues ont refusé de dispenser les cours en solidarité à leurs collègues.



Seynabou FALL (Actusen.sn)

