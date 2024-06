Agression au Couteau: Mandat d'arrêt contre le rappeur Dof Ndèye

Un mandat d'arrêt a été lancé contre le rappeur Dof Ndèye, suite à la publication d'une vidéo le montrant en train d'agresser au couteau un individu.



Le rappeur est activement recherché par les forces de défense et de sécurité. L'artiste a accusé un jeune homme d'avoir vandalisé son véhicule au moment où il prestait à un concert tenu à Ndoffane. Armé d'un couteau, Dof Ndèye a réussi à maîtriser l’individu avant de lui porter des coups. La victime a perdu beaucoup de sang avant de se sauver, rapporte Seneweb.



Munie d'un certificat médical attestant d'une incapacité temporaire de travail de plus de 20 jours, la victime a déposé une plainte sur la table du commandant de la brigade territoriale de Kaolack.



À cet effet, les gendarmes ont lancé un avis de recherche et d'interpellation contre le rappeur Dof Ndèye, selon des sources de Seneweb.