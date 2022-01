Agression d'Ousmane Coly: Abdou Sané de Pastef /Ziguinchor accuse le camp de Baldé

Abdou Sané, coordinateur provisoire de Pastef Ziguinchor, déplore cette agression et alerte l'opinion.



" Je déplore cet acte odieux que rien ne peut justifier et qui est en déphasage avec le niveau actuel de notre démocratie. Cet acte ne restera pas impuni .Le ou les responsables de cette agression doivent en tirer et assumer toutes les conséquences qui en découlent conformément aux lois en vigueur dans notre pays ", a-t-il prévenu.