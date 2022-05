Agression d’un présumé homosexuel aux HLM : Trois personnes arrêtées

Trois hommes ont été arrêtés et présentés à la justice sénégalaise après l'agression violente la semaine dernière, d'un jeune étranger, par une foule qui lui a lancé des insultes homophobes, a indiqué ce lundi 23 mai une source policière.



L'agression est survenue le 17 mai aux HLM, quartier populaire de Dakar. Des vidéos diffusées sur Youtube et TikTok montrent une foule en colère de plusieurs dizaines d'hommes encerclant en plein jour un jeune homme pieds nus et vêtu simplement d'un caleçon, et lui administrant des claques sur le dos et la tête en proférant des invectives homophobes.



la victime est un artiste musicien américain qui, à cause de son style et de son habillement, a été accusé à tort d'être un homosexuel, par des individus mal intentionnés. Il était venu à Dakar avec une amie et des collègues pour la Biennale.



Les trois individus ont été déférés au parquet pour mise en danger de la vie d'autrui et violences.

Seneweb