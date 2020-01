Agression de Coumba Ngom Ndiaye : les profs suspendent les cours et annoncent une plainte contre l’élève Une enseignante d’Education physique et sportives (EPS) a été victime d’agression ce vendredi matin au Lycée Blaise Diagne de Dakar. Coumba Ngom Ndiaye du Collège d’Enseignement Moyen (Cem) Mame Thierno Birahim Mbacké a été tabassée par Dieynaba Ndiaye, élève en classe de 5ème qui lui a défigurée le visage (voir image). Aussitôt informés, les enseignants du lycée Blaise Diagne et du Cem Mame Thierno Birahim Mbacké ont suspendu les cours jusqu’à nouvelle ordre. Ils ont prévu de porter contre la présumée agresseuse, selon la RFM.

