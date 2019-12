Agression de Dr. Babacar Diop à Rebeuss: l’administration pénitentiaire dément L’administration pénitentiaire a démenti les informations de Dr. Babacar Diop et de quelques-uns de ses codétenus, affirmant qu’il a été agressé par 4 gardes pénitentiaires à Rebeuss, qui l’ont insulté avant de l’attaquer et de le tabasser violemment, vendredi dernier, à quelques heures de la sa libération.

Selon un communiqué de l’administration pénitentiaire publié ce mardi, le Dr. Babacar Diop n’a jamais été agressé comme en atteste une consultation de l’infirmerie de la prison de Rebeuss.



Selon le communiqué, c’est plutôt le Dr. Babacar Diop qui a refusé de regagner sa chambre à la suite d’une visite.



Hospitalisé à sa sortie de prison, les avocats de Dr. Babacar Diop ont déposé une plainte contre l’administration pénitentiaire, rappelle-t-on.



