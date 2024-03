Agression de MNF: Les journalistes de Diourbel condamnent

«Un acte lâche et inqualifiable». Ce sont les qualificatifs que les journalistes de Diourbel ont donnés à l’agression de Maïmouna Ndour Faye.



Ils estiment que c’est là une «attaque directe contre la liberté de la presse et le droit à l’information». Après avoir exprimé son «soutien indéfectible» à la patronne de 7TV, la presse du Baol appelle «les autorités compétentes à diligenter une enquête rapide et rigoureuse pour identifier et traduire en justice les auteurs de cette agression».



Ils réclament également des mesures concrètes pour garantir la sécurité des professionnels des médias, rapporte Bes bi.