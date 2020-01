Agression de Mme Dieng par l’élève Dieynaba Ndiaye : le Coordonnateur de la Cellule d’Eps de Blaise Diagne déroule le film

Mme Dieng, professeur d’Education physique et sportive (Eps) au Lycée de Blaise Diagne, a été, grièvement, blessée par une élève, répondant au nom de Dieynaba Ndiaye, âgée de 18 ans, en classe de 5ème au Cem Blaise Diagne.



L’incident s’est produit, hier, dans la journée d’hier, au moment où la dame s’apprêtait à dispenser son cours. «Ce qui s’est passé, c’est que l’élève, en tant que tel, a trouvé le prof en train de faire l’appel. Elle s’est mise derrière Mme Dieng pour parler aux élèves qui se trouvaient dans la classe de Mme Dieng. Elle perturbait, en fait», explique Roger Mbaye, coordonnateur de la Cellule d’Eps de Blaise Diagne.



Il confie à SourceA que «l’élève (Dieynaba Ndiaye) voulait continuer à parler aux élèves, perturbant Mme Dieng qui faisait sa prise en main. La dame lui a demandé de partir, mais la fille a refusé. Notre collègue a insisté, elle est partie (…) Et comme la fille n’avait pas porté de blouse, Mme Dieng s’est levée pour voir ses autres collègues, afin de savoir la provenance de l’élève. C’est ainsi qu’on a su qu’elle n’avait pas cours. D’ailleurs, aucun élève du Cem Blaise Diagne n’a cours, là-bas, les vendredis».



Ainsi, l’inévitable s’est produit. «Alors, la dame est revenue à la charge, pour la conscientiser, avant de vouloir faire sortir l’élève, parce qu’elle dérangeait. A un moment, l’élève a tiré la dame et elles sont tombées toutes les deux. C’est ce qui a blessé la femme, au niveau de la figure», poursuit Roger Mbaye qui annonce par ailleurs que Mme Dieng a déposé une plainte.



Actusen.sn

