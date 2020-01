Agression des Chinois : Le directeur de l'unité de Kaolack relate le film des faits

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 13:40 | | 0 commentaire(s)|

Une bande de malfaiteurs armés de fusils et de machettes a braqué l'unité de traitement de graines d'arachide, dimanche dernier, à Sanguil, dans le département de Kaolack. Bilan : une personne grièvement blessée et 20 millions de francs Cfa emportés. Il s'agit là d'une deuxième attaque du genre, après Khelcom Birame.



Pape Dieng, le directeur de l'Usine ouest-africaine de l'agriculture victime de l'attaque, s'en émeut. Il revient ainsi sur le déroulement des faits.



‘’Vers 2 h du matin, les Chinois m'ont réveillé pour me dire qu'il y a du vol à l'intérieur de l'usine. Automatiquement, je suis sorti. La bande a avancé vers le centre de décorticage. Environs une vingtaine de personnes. Je suis allé au village alerter la population. Au retour, j’ai constaté qu’ils ont défoncé les portes des Chinois et emporté 15 à 17 millions dans leur chambre et 2 885 000 F dans mon bureau. Ils ont trouvé ma femme dans mon bureau’’, raconte-t-il sur Zik Fm.



Pape Dieng de révéler que la victime grièvement blessée est son oncle. Il est, en effet, un gardien qui prêtait main-forte au vigile.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos