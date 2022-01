Agression du peuple malien en lutte: Plusieurs oragnisations disent "Stop" Les peuples africains suivent avec intérêt et admiration, l’aspiration légitime à la liberté et à la dignité en cours sur les vastes terres de Soundiata et de Modibo Keïta. Au-delà des réserves que l’on peut nourrir vis-à-vis de la junte au pouvoir, sur la durée de la transition et la gestion des affaires publiques, les organisations sont conscientes que la lutte actuelle du vaillant peuple malien, s’inscrit en droite ligne de celle des pères fondateurs de l’unité africaine.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Janvier 2022 à 20:03 | | 3 commentaire(s)|

L’avenir d’une Afrique libre et souveraine en dépend. À ce titre, des mouvements citoyens, partis politiques et personnalités d’Afrique et de sa diaspora, condamnent les décisions iniques, indignes et scélérates des chefs d’États de la CEDEAO. Ils engagent la CEDEAO à lever dans les plus brefs délais, cet embargo sur le peuple frère du Mali.



« Assurons le Peuple malien de la solidarité et du soutien indéfectible des masses silencieuses africaines. Engageons tous les africains épris de paix et de liberté à se mobiliser pour exprimer leur solidarité au peuple Malien en lutte pour la Renaissance de leur souveraineté. Rappelons la priorité que constitue la lutte contre le terrorisme et les forces obscurantistes qui endeuillent le Mali, les pays du Sahel, et menacent de disloquer les sociétés africaines.



Pressons les États africains, les peuples d’Afrique, les élites en particulier, à prendre toute leur part à la bataille historique pour la libération du Mali, du Sahel et de l’Afrique », rappellent-ils.



Enfin, si la CEDEAO persiste à punir le peuple malien pour ces considérations politiques, ils braveront cet embargo en ralliant le Mali, pour participer aux mouvements de protestation à Bamako. Une synchronisation de ces manifestations se fera partout dans le monde, devant les Ambassades, en soutien.















