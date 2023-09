Agression et arrestation de Pape Abdoulaye Touré: Le ministre de la Jeunesse au banc des accusés Après avoir passé 100 jours en prison, la famille de l'étudiant Pape Abdoulaye Touré sort du bois pour accuser le ministre de la Jeunesse. D’après sa maman, Pape Malick Ndour est le seul responsable de l'arrestation de son fils, nous dit Le Grand Panel.



«Je vis l'absence de mon fils avec beaucoup de peine. Les raisons de son arrestation ne sont pas fondées. Le motif qu’ils ont donné est totalement faux, car au moment où ils l'arrêtaient, Pape n'avait ni briquet ni essence, encore moins de cocktails Molotov. Il n'avait rien qui prouvait un acte criminel. Il ne possédait que son téléphone portable.



Ils l'ont tabassé, torturé et arrêté de manière arbitraire. Et le pire est que les auteurs ont clairement indiqué à mon fils que c'est Pape Malick Ndour, le ministre de la Jeunesse, qui leur a donné cette instruction. Mais dans quel pays sommes-nous ?», lâche sa mère Rokhaya Ndiaye qui ne pouvait plus retenir ses larmes sur Rfm.



Elle déplore également la longue détention provisoire de son fils, ajoute le journal.



«Mon fils a fait 100 jours de prison et est toujours en détention provisoire. Mais pourquoi ne pas le juger pour éclaircir les choses ? Ils veulent le retenir encore jusqu'à quand ? Les autorités judiciaires doivent revoir ces longues détentions provisoires, car beaucoup de détenus sont confrontés à ce problème dans les prisons et c'est déplorable», se désole-telle.



