Agression mortelle de Yacine Sané : Un témoin des faits raconte… Un témoin raconte l’agression mortelle de Yacine Sané, décédée après avoir chuté d’un véhicule en pleine course, alors qu’elle se rendait à son lieu de travail dans la banlieue dakaroise. Baye Mbaye Diop conduisait le car de transport en commun, appelé « Ndiaga Ndiaye », le jour du drame, le mercredi 23 octobre dernier.

Le témoin en question qui quitte Sicap Mbao tous les matins, revient sur cet épisode dans l’émission ’’Chauffeur Wakhal’’ d’iRadio. En compagnie de son épouse dans la rangée située juste derrière le chauffeur, il confie que trois clients, dont Yacine Sané et une autre dame, sont montés dans la voiture au niveau du pont. Ce, après que le véhicule a quitté Sicap Mbao.



D’après lui, il n’y avait pas beaucoup d’hommes dans le véhicule et les apprentis étaient très jeunes. Et, des agresseurs se faisant passer pour des clients, ont réussi à s’infiltrer. L’un d’eux, s’en est pris à Yacine Sané, lui réclamant son portable.



Face au refus de cette dernière, il l’a insultée avant de lui arracher son sac et la perruque d’une autre cliente, les menaçant d’un couteau. Toutefois, Yacine Sané résiste et se dispute le sac avec son agresseur. Chacun refusant de lâcher prise, le pire finit par se produire avec leur chute du ’’Ndiaga Ndiaye’’. La tête de l’agresseur a cogné le bitume, le plongeant dans le coma. Yacine Sané, 31 ans, est décédée lors de son évacuation à l’hôpital.



Le chauffeur n’était même pas au courant, précise le témoin. Et peut-être, il croyait à une bagarre. « On a été alertés par les cris après la chute. C’est là qu’on a érigé un bouclier pour éviter que les autres conducteurs ne passent sur leurs corps ».







