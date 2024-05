Agression raciste d'une famille sénégalaise : Le maire de Bologne "condamne fermement"

En Italie, précisément à Bologne, une famille sénégalaise a été insultée et battue par un groupe de personnes dans le quartier de Corticella.



« C'est un épisode grave que nous condamnons fermement et pour lequel nous espérons que les agresseurs seront bientôt identifiés .» Ces mots sont les mots de Matteo Lepore, maire de bologne, qui a condamné n'agression raciste subie par une famille sénégalais, renseigne Igfm.



Les faits remontent à samedi dernier, lorsque NabOu Dieng, d'origine sénégalaise et en Italie depuis 25 ans, son mari Mbacké et leurs deux enfants, âgés de 9 et 18 ans, ont été agressés verbalement et physiquement par un groupe de personnes, dans le quartier de Corticella, rapportent les médias italiens.



" Si vous avez peur des chiens, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas chez vous ici ", ont lancé les agresseurs à Nabou et aux membres de sa famille, qui demandaient au groupe (sept hommes et deux femmes), de tenir en laisse les deux gros chiens qu'ils avaient avec eux.



« Je leur ai répondu que je suis chez moi, que c'est ma maison. Mais l'une des deux femmes a insisté, en nous disant "ce n'est pas votre maison, putains de nègres" », raconte Nabou.



De graves insultes qui ont ensuite été suivies d'une agression physique, que le mari de Nabou a filmé avec son téléphone portable et dans lequel, ses enfants ont également été impliqués. Blessés, ils ont été évacués à l'hôpital. La Sénégalaise a déjà porté plainte à la police.



Mardi, M. Lepore, le maire de Bologne, les a assurés de son soutien : " Nous voulions leur dire que Bologne est leur maison et que toute notre communauté est unie dans cette famille ", leur a-t-il dit au terme dune audience.