Agriculture : Amadou Ba reconnait l’échec de la production agricole en 2022

En janvier dernier, lors de l’une des sessions du gouvernement face à la presse, le ministre de l’Agriculture, faisant le bilan de la précédente campagne, avait annoncé des chiffres fortement contestés par la suite. Ce qui fait que le doute subsiste sur les 3 535 753 t de céréales de la campagne 2021- 2022. Moussa Baldé estimait la production de riz à 1 382 120 t, le coton à 22 055 t. La production d’arachide à 1 677 804 t...



Pour arriver à ces chiffres, indiquait-il sans trembler, ‘’nous avons mis en place 76 500 t de semences d’arachide, 11 000 t pour le riz, 8 590 t pour le niébé, 3 179 t pour le maïs, 1 795 t pour le sorgho, 700 t pour le sésame, 53 t pour le fonio, 22 t pour la pastèque et 21 200 t pour le manioc’’.



Dans la foulée, il ajoutait que les moyens mécaniques mis à la disposition des producteurs par le gouvernement, à travers le Pracas, notamment la subvention d’au moins 2 000 tracteurs à hauteur de 60 %.



‘’Cela veut dire que l’État paie 12 millions sur 20 pour l’achat d’un tracteur. Seuls 8 millions sont supportés par le paysan qui souhaite l’acquérir. De plus, cet argent peut être payé en prenant un prêt à la Banque agricole remboursable sur cinq ans en zone irriguée et en sept ans en zone pluviale’’, soulignait le ministre.



Moussa Baldé sera contredit sur le terrain des réalités. Jamais une campagne agricole n’a été aussi contestée par les acteurs et par les industriels. Autant la Sonacos que les stockeurs privés peinaient à trouver des grains à moudre.



L’ancien ministre de l’Agriculture ne disait pas la vérité à Macky Sall ’ailleurs, à l’orée de cette présente campagne agricole, le président de la République qui avait prisla décision de consacrer une enveloppe de 70 milliards F CFA à son financement. Un montant en hausse de 10 milliards par rapport à la précédente campagne.



En conseil interministériel, Amadou Ba a clairement indiqué que la production agricole de l’année dernière n’a pas été à la hauteur des espérances.



« Cette année, nous devons travailler ensemble pour garantir que notre campagne agricole soit une réussite. Nous devons veiller à ce que nos agriculteurs disposent des ressources et des outils dont ils ont besoin pour produire des récoltes abondantes et de qualité. Nous nous sommes assurés que les politiques publiques soient alignées sur les besoins des producteurs.



Aussi, tirant les enseignements de la campagne précédente, le Gouvernement va-t-il améliorer l’accompagnement dans la détermination des cultures à semer, ainsi que les calendriers de plantation et de récolte. Il est également essentiel d’assurer un soutien technique l’accès aux semences, aux engrais, aux pesticides, aux outils agricoles pour garantir une production optimale et de qualité » dira Amadou Ba

Le Témoin