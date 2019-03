Agriculture, Education, Santé, Emploi… : ces ratés du septennat de Macky Sall à corriger Alors que Macky Sall boucle son septennat à la tête du Sénégal ce 25 mars, l’économiste Moussa Babou dresse une liste des mauvais points récoltés par le chef de l’Etat, et qui devront être corrigés lors de ce second mandat.

« Les grands défis de ce quinquennat pour le Président Macky Sall, c’est de corriger les échecs de son septennat », a dit l’économiste dans L’Observateur.



Selon lui, « non seulement l’agriculture n’a pas atteint l’autosuffisance alimentaire promise en 2017, mais elle reste encore traditionnelle. L’emploi n’a pas été au rendez-vous, malgré une croissance chantée, parce qu’elle n’était pas inclusive », a dit Moussa Babou. Qui poursuit, « il y a également le manque d’eau, la facture d’électricité qui coûte encore trop cher. Le volet santé a été complètement oublié, hormis la Cmu ».



En effet, a-t-il dit, « sur le plan des investissements, les parents pauvres ont été la santé et l’éducation ».

