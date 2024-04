Agriculture : Faibles précipitations en début de la campagne agricole 2023 /2024 au Maroc.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2024 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

« Le cumul pluviométrique demeure ainsi déficitaire au 31 janvier 2024 de 37,6% par rapport à la campagne précédente et de 40,2% comparativement à la moyenne des cinq dernières années », a souligné Bank Al Maghrib.



Cet institut d’émission est d’avis que ces conditions auraient affecté la superficie emblavée des céréales, qui se serait établie, selon le Département de l’Agriculture, à environ 2,3 millions d’hectares vers mi-janvier. Pour sa part, le taux de remplissage des barrages reste extrêmement bas, se situant à 22,9% au 9 février contre 31,9% un an auparavant et 33,6% en 2022.

Oumar Nourou





Source : Le début de la campagne agricole 2023/2024 au Maroc est marqué par des précipitations très faibles avec une mauvaise répartition spatio-temporelle, selon la Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de février 2024 établie par Bank Al Maghrib la Banque Centrale marocaine.Source : https://www.lejecos.com/Agriculture-Faibles-precip...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook