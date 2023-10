Agriculture : La Commission de l’Uemoa passe en revue l’évolution des productions de rente

Concernant le café, il relève que la production régionale est estimée à 151 573 tonnes en 2021, contre 318 177 tonnes en 2015, soit une baisse de 52,36%.



Dans le même sillage, le Daren qui a célébré du 10 au 12 octobre dernier les 20 ans de la Politique agricole de l’Uemoa à Ouagadougou (Burkina Faso), note que la production de coton a augmenté de 56,09% entre 2001 et 2021.



La production de coton est passée, d’après la même source, de 1,85 millions de tonnes en 2001 à 2,88 millions de tonnes en 2021.



La production régionale en 2021 de la noix d'acajou non décortiquée est estimée à 1,341 millions de tonnes, soit une hausse de 445,78% par rapport à son niveau de 2001, avec des variations de l’ordre 43,86 à 4383,84% au niveau pays .



