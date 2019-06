Agriculture familiale: le Cncr déplore le manque d’eau et de financement

Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal a pour finalité de contribuer au développement d’une agriculture paysanne, pour assurer une promotion socio-économique durable des exploitations familiales.



Dans sa rencontre d’aujourd’hui, le Conseil, évoquant les difficultés de l’agriculture a évoqué des problèmes d’eau et de financement bancaire. D’après ses membres, il faut une production mais celle-ci devrait être consommée localement.



Ces derniers ont également insisté sur les éléments permettant de développer l’agriculture familiale au Sénégal.













