Agriculture : le nouveau coordonnateur du PRODAC veut des domaines agricoles plus aboutis Le nouveau coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), Djimo Souaré, a préconisé lundi que les domaines agricoles communautaires soient transformés en des aménagements plus aboutis, de manière à prendre en compte les groupements agricoles.

“Il faut travailler pour s’orienter vers des DAC (domaines agricoles communautaires) “d’un genre nouveau, plus aboutis”, a-t-il dit en visitant le domaine agricole communautaire de Séfa, dans la région de Sédhiou (sud). Le nouveau modèle préconisé par M. Souaré devrait consister en de vastes aménagements devant permettre “le déploiement des groupements d’intérêt agricole”.



De cette manière, les domaines agricoles communautaires contribueraient à davantage “booster la production au niveau des domaines agricoles”, a-t-il dit, rappelant que l’objectif de ces derniers, “c’est de lutter contre le chômage en milieu rural, en créant des emplois et en assurant la sécurité alimentaire des populations”.



Aussi le nouveau coordonnateur du PRODAC a-til insisté sur la nécessité “d’élargir les aménagements des terres du DAC pour augmenter les espaces cultivables devant contenir les champs des Groupements d’intérêt agricole au niveau des zones rurales”.

