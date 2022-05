Agriculture moderne au Sénégal : Cmgp et Delta Irrigation se rapprochent

En se rapprochant, Cmgp Sénégal et Delta Irrigation améliorent leur capacité à servir les acteurs de l’agriculture au Sénégal.



«D’une part les 2 entreprises mutualisent leurs ressources et leurs compétences : 2 agences aujourd’hui, Dakar et Saint Louis pour servir les grandes zones d’irrigation agricole, une grande équipe de près de 40 personnes, fait notable dans un secteur avec des équipes toutes petites et le stock le plus important du pays pour servir dans des délais optimisés. Les conditions de stockage de leur entrepôt de Diamnadio sont sans doute les meilleurs du secteur en local », lit-on dans le document.



«D’autre part le rapprochement permet une complémentarité des expertises pour le plus grand bénéfice des clients : Delta Irrigation a une forte expérience locale, est leader des systèmes d’irrigation par pivots notamment Valley et a une emprise dans la vallée du Fleuve Sénégal. CMGP Sénégal est le leader de la distribution d’équipements d’irrigation, apporte l’expertise et les ressources d’un grand groupe et offre de la proximité aux acteurs de la zone des Niayes. A 2, ils offrent ainsi une offre de premier rang sur chaque segment du secteur », ajoute la même source.



Cmgp Sénégal est la filiale sénégalaise de Cmgp.CAS (Cmgp Group), leader régional de l’agriculture de précision : irrigation de précision (goutte-à-goutte, pivots, serres agricoles, aspersion), énergie solaire, adduction d’eau (tuyaux PVC, PEHD) et agrofourniture (filets agricoles, phytosanitaire, semences, engrais). Avec plus de 25 ans à son actif, CMGP.CAS a une expertise accumulée inégalée dans la région et a contribué notamment à équiper plus de 170 000ha de superficie irriguée en goutte-à-goutte. CMGP Sénégal est déjà le leader de la distribution d’équipements d’irrigation au Sénégal.



Delta Irrigation est une entreprise sénégalaise, créée en 2002, spécialisée dans l’accompagnement de projets d’irrigation moderne : ingénierie, fourniture et installation de systèmes d’irrigation, projets clé en main pour les clients agricoles de toutes les tailles. Basée à Saint Louis, Delta Irrigation est un acteur local reconnu avec plus de 20 années de projets au Sénégal, dans la Vallée du Fleuve Sénégal et ailleurs. C’est aussi le leader de l’installation des systèmes d’irrigation par pivots au Sénégal.

Adou FAYE

Cmgp Sénégal et Delta Irrigation se rapprochent et renforcent leur leadership de l’irrigation au Sénégal. Selon un communiqué de presse, l’opération pose les fondations du leader national de l’agriculture de précision et témoigne du dynamisme du secteur agricole local. Le groupe accélère l’émergence d’une agriculture moderne au Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Agriculture-moderne-au-Sen...