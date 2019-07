Agriculture saine et durable : L’agro-écologie, le cheval de bataille

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 01:30 | | 0 commentaire(s)|

Les organisations paysannes et la société civile ont échangé, sur les bonnes pratiques agro-écologiques et décliné une feuille de route. L’initiative, reposant sur la promotion de l’agro-écologique, consiste à contribuer à la lutte contre la dégradation des ressources naturelles et les effets des changements climatiques.



Le système d’agriculture productiviste, visant à maximiser la production, a été développé dans de nombreux pays du monde. Les agriculteurs, utilisaient des engrais chimiques, des pesticides, des semences améliorées et une irrigation massive dans la pratique de cette agriculture. Ce modèle, faisant exploser les rendements, découvre-t-on, a eu des conséquences désastreuses sur les eaux, les sols, la biodiversité agricole et le climat. Les acteurs ont évoqué les labours intensifs, les monocultures et l’abattage des haies. Ils estiment que ces pratiques ont provoqué une baisse des fertilités.



Ainsi, il a été constaté d’après le document, que l’agriculture industrielle porte atteinte à la biodiversité agricole. Conscient de la déstructuration, les acteurs considèrent que l’agro-écologie peut être une alternative. Les méthodes agro-écologiques visent à associer le développement agricole à la protection de l’environnement et, au bien-être de ceux y travaillent.



Les paysans restent d’avis que l’agro-écologie, en plus d’être une tentative de réponse aux menaces des changements climatiques sur la biodiversité et la dégradation des ressources, constitue le cheval de bataille pour une agriculture saine et durable.



« L’objectif est de contribuer à la lutte contre la dégradation des terres et des changements climatiques par le biais de l’agriculture écologique. L’agro-écologique est une agriculture simple et durable. Nous devons quitter la maximalisation pour aller vers une agriculture. Mais, il y a une transition avec les changements climatiques. On n’a pas le choix », a expliqué le secrétaire général de Cncr, Ahmadou Maktar Mbodj.



Mme Seynabou Diouf, représentante du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, a indiqué que les produits chimiques empêchent les produits agricoles d’avoir des qualités nutritionnelles sans conséquence. Sur ce, elle exhorte à de bonnes pratiques agricole. « En utilisant le compost, on gagne sur le plan environnement et sur les rendements. Il est nécessaire de produire, mais important d’avoir une production saine et nutritive.



Nous avons énormément de terres. Et les jeunes ont des niches d’emplois. La transformation des produits agricoles, domaine où les femmes s’illustrent bien, restent. Je pense qu’il faut juste les former et les encadrer », a conclu Mme Seynabou Diouf.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos