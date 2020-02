Agriculture : un syndicat des techniciens et travailleurs annonce une grève, vendredi Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture du Sénégal (SYNTTAS) envisage d’aller en grève pendant trois jours, à partir de vendredi, si ses revendications ne sont pas satisfaites d’ici à ce jour, a-t-on appris samedi de son secrétaire général, Samba Gaye.

‘’Notre préavis de grève expire dimanche 9 février. Si rien n’est fait pour répondre à nos doléances, nous allons démarrer un plan d’action de trois jours d’arrêt de travail sur l’étendue du territoire national’’, a averti M. Gaye lors d’une conférence de presse à Kaolack (centre).

Le SYNTTAS va suspendre les opérations de certification et de distribution de semences pendant toute la durée de sa grève, selon son se secrétaire général.

Ses membres déplorent leur niveau de rémunération, les techniciens de l’agriculture notamment, qui perçoivent moins de 150.000 francs CFA ‘’toutes indemnités prises en compte’’, et moins 300.000 pour les ingénieurs et les agents du ministère de l’Agriculture. Une indemnité de logement leur avait été promise lors d’une rencontre avec leur ministre de tutelle, mais cette promesse n’est pas encore tenue, selon Samba Gaye.

