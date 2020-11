Ahmed Aidara tire la gestion d’Aliou Sall : «Il faut mettre fin au règne du maire importé» En entente avec l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, Ahmed Aidara, le leader du mouvement Guediawaye laa bokk (GLB) compte débarrassé Guédiawaye de son actuel maire dont il dresse un bilan très négatif/ Sa conviction est qu’il « faut mettre fin au règne de maire importé»

Pour Ahmed Aïdara, devenu farouche opposant du Maire Aliou Sall, le meeting tenu le weekend dernier à Guédiawaye, marque un tournant décisif dans leur marche pour la conquête du pouvoir local, surtout en ce moment où le pays vit des situations difficiles avec l’émigration clandestine, les inégalités sociales, l’échec des politiques d’emplois.



Tirant à l’arme lourde sur la gestion de Aliou Sall, il a soutenu « J’ai eu à dénoncer la gestion municipale depuis 2015. Je réitère donc ici ma ferme volonté, mon engagement et ma détermination pour qu’un fils digne de Guédiawaye soit à la tête de l’institution municipale et mettre fin au règne de maire importé ».



« Nous irons jusqu’au bout. C’est pourquoi je lance un message à toutes les populations de Guédiawaye dont les cadres et les jeunes à se joindre à notre noble cause. Car nous devrons privilégier l’intérêt collectif et non l’intérêt personnel », a-t-il ajouté



