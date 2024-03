Ahmed Bengelloune au meeting de Mamoudou Sall à Podor: «Avec Amadou Ba, nous formons une équipe pour l’avancement social»

Venu assister au meeting de son camarade politique Mamoudou Sall, à Podor, le leader du mouvement Sénégal nouvelle vision s’est réjoui de «l’énergie vibrante» dégagée par les militants au cours de cette rencontre, relate Bes bi.



Face à «cette communauté qui aspire au progrès et à la solidarité», Ahmed Youssouph Bengelloune n’a pas manqué d’appeler à l’union pour une victoire du candidat de Benno. «Je tiens à exprimer ma gratitude envers mon ami et allié Mamoudou Sall, qui incarne avec conviction les valeurs qui nous unissent. Ensemble avec notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, nous formons une équipe dédiée à l’avancement social et au bien-être de chaque Sénégalais.



Le meeting social d’aujourd’hui, à Podor, est un témoignage de notre engagement envers le changement positif. Nous sommes ici pour écouter, comprendre et agir en harmonie avec les aspirations de chacun», a magnifié le président du Conseil départemental de Kaolack, dans un communiqué, précise le journal.