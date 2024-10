Ahmed Bengelloune, tête de liste de Takku Wallu Sénégal à Kaolack : «Je consacrerai tous mes efforts pour le triomphe de notre liste»

C’est presque une surprise pour Kaolack. La Coalition Takku Wallu Sénégal dirigée par Macky Sall, a investi Ahmed Youssouph Bengelloune, tête de liste du département. Un risque pour le député sortant, mais qui doit cette confiance à son expérience des Locales de 2022, qui l’ont propulsé président du Conseil départemental, informe "Bës Bi".



Député sortant, le président de l’Association des départements du Sénégal (Ads) va devoir défendre les couleurs et le fief de l’Apr, là où d’autres responsables sont projetés sur la Nationale. Tâche difficile puisque Pastef entend bien rafler les 2 sièges. Mais Bengelloune y voit une «motivation». « Je voudrais remercier le Président Macky et les responsables de la Coalition Takku-Wallu Sénégal, de m’avoir investi tête de liste départementale de Kaolack. Je remercie et félicite toutes les populations de Kaolack. Je vais consacrer tous mes efforts pour le triomphe de cette liste au soir du 17 novembre. Je reste ouvert à tout le monde », a-t-il dit dans une note. « Porter la voix des citoyens sénégalais et, notamment, des populations de Kaolack à l’Assemblée nationale est mon aspiration la plus profonde », a-t-il dit.