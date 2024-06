Ahmed Khalifa Niasse : «Un Premier ministre qui ne fait pas sa Dpg n’existe pas»

Le Premier ministre a déclaré qu’il ne sera pas devant cette Assemblée avec le règlement intérieur actuel. Et il n’exclut pas de faire sa Dpg en dehors du parlement. Sonko ne doit pas prendre le risque d’un bras de fer et devrait revoir sa position



Ahmed Khalifa Niasse : «Sonko pose les prémices d’une dictature…»



Ahmed Khalifa Niasse ne partage pas la position de Ousmane Sonko de ne pas faire sa Dpg devant cette Assemblée tant que le règlement intérieur n’est pas révisé. Invité des Rédactions de iTv, iRadio, Bés bi et Emedia.sn, le marabout et homme politique demande au Premier ministre de «revoir sa position». «Que je sache, il n’est pas élu. C’est celui qui est élu qui détient la légitimité et qui délègue ses prérogatives. Qu’il ne rentre pas dans un bras de fer», a-t-il dit, rappelant le différend Mamadou Dia-Senghor sur la réduction des pouvoirs de l’Assemblée qui a provoqué cette crise de 62.



Pour lui, le raisonnement sur le règlement intérieur ne tient pas. «Ce n’est même pas logique. Il y a la coutume parlementaire aussi. Sonko doit aller à l’Assemblée.



« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C’est dangereux, ce sont des prémices d’une dictature. Même si, je sais qu’il est incapable d’être un dictateur, je le connais», martèle Ahmed Khalifa Niasse.



«Le pouvoir qu’il a n’est pas le pouvoir qu’il veut exercer»



Le locataire du Palais Ahmedyana soutient que «si le Premier ministre ne vient pas, il n’existe pas. Son extrait de naissance, c’est sa Dpg. Et songer à tenir sa Dpg hors de l’Assemblée serait un chaos, ça n’a pas de sens».



Il ajoute : «Il s’est trompé de pouvoir. Le pouvoir qu’il a n’est pas le pouvoir qu’il veut exercer». Le leader du Front des alliances patriotiques (Fap) semble déçu du régime de DiomayeSonko. Tellement déçu qu’il soutient qu’il y a une «forte probabilité que le régime élu le 24 mars dernier perde les prochaines élections dans ces conditions. Ils sont passés avec 42%, si on enlève l’apport de Wade. Ce n’est pas un régime populaire».



Sur la réplique de Bénno bokk yaakaar qui entend procéder à des réformes pour empêcher au Président Faye de dissoudre l’Assemblée et de déposer une motion de censure, Ahmed Khalifa Niasse est formel :



«C’est ça une crise. C’est action-réaction ». Il ajoute, en faisant référence aux nouvelles autorités «C’est qu’ils ont tellement promis des choses… Ils ont promis une potion magique»

Bes Bi