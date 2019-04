Ahmed Khalifa Niasse préconise un pré-dialogue entre l'opposition et du camp présidentiel

Dr Ahmed Khalifa Niasse a appelé à un « pré dialogue entre les bonnes volontés de l'opposition et du camp présidentiel comme prélude au dialogue lui-même entre le camp présidentiel dirigé par le Président de la République et les forces vives de la nation ».



Pour le docteur Ahmed Khalifa Niasse « ce pré dialogue pourra servir de structure de facilitation de la rencontre en question. »



Lors de sa prestation de serment à Diamniadio, le président de la République du Sénégal, Macky Sall avait renouvelé mardi, son "appel au dialogue sans exclusive" à toutes les forces politique, économique et sociale.



«Je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent, mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et clair à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économique et sociale. », a déclaré S.E Macky Sall à l'occasion de sa prestation de serment à Diamniadio comme président de la République du Sénégal.



Le 24 février 2019, à l’issue du premier tour de scrutin de l’élection présidentielle, le candidat Macky Sall de la Coalition Benno Bok Yaakaar avait recueilli 2 555 426 voix, soit plus de 58% des suffrages exprimés, obtenant ainsi la majorité absolue requise pour être élu au premier tour.



