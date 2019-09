Aibd: Le collectif des prestataires promet de manifester lundi prochain

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Septembre 2019 à 15:44 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif des prestataires et investisseurs sénégalais de l’Aibd va manifester lundi prochain devant l'aéroport pour dénoncer « les agissements des Turcs et de Xavier Mary. Ils exigent plus de respect pour le privé sénégalais.



Ces derniers, reprochent à Xavier Mary le départ de la compagnie South African Airways et son silence sur la dette de près de 8 milliards que 2As doit à LAS.



Ces protestataires dénoncent aussi, la cherté des redevances de l'aéroport, estimées dix fois plus chères que celles des autres aéroports africains.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos