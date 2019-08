Aid El Kébir- Foirail de Liberté 5 : Les moutons s’écoulent à merveille L’approche des fêtes de Tabaski oblige. Les éleveurs et vendeurs de moutons s’inscrivent dans une logique de ravitailler le marché en moutons pour permettre aux musulmans d’accomplir un devoir de sacrifice. Mais, il a été constaté dans cette activité de vente des éleveurs, un déséquilibre d’écoulement de leurs moutons.

Les chiffres d’affaires divers sont enregistrés au point de vente de moutons de Liberté 5. Certains vendeurs ont déjà, écoulé beaucoup de moutons. Par contre, d’autres sont dans l’attente de clients. En attendant, l’arrivée du jour décisif pour les musulmans, les éleveurs veillent à la sécurité de leur point de vente des moutons, parfois contrôlé par les services vétérinaires.



Une fois, sur le point de vente de Liberté 5, il est possible de constater que les clients commencent à répondre présents. Et, la vente de mouton marche bien. Puisque, certains ont déjà écoulé leurs moutons et sont partis vers l’intérieur du pays pour se ravitailler à nouveau.



Mais, les éleveurs pour déjouer les actes de vols, ils ont pris en charge la sécurité. Même avec la présence de la Police sur les lieux, ils estiment qu’on peut à tout moment perdre un de ses bêtes par manque de vigilance.



Le passage des services vétérinaires est parfois noté dans les enclos. Ces derniers, les recommandent de donner beaucoup d’eau aux moutons.



Leral



