Aïd el Fitr 2019: pourquoi le mercredi 5 juin risque d’être la date choisie en France et dans la majorité des pays musulmans

Comme l’ont rappelé le centre international d’astronomie dont le siège est situé Abou Dabi ( capitale des Émirats arabes unis ), mais aussi l’Association Sirius d’Astronomie ( Algérie), voir également sur Oumma les prévisions astronomiques de l’ astrophysicien Nidhal Guessoum, il sera impossible de voir le croissant lunaire en France et dans tout le monde musulman lundi 3 juin 2019.

Hormis la Turquie, les Balkans, et les représentants musulmans aux Etats-Unis, qui se basent sur le calcul (privilégiant donc une vision du croissant lunaire internationale), et non sur l’observation directe du croissant lunaire comme dans la plupart des pays musulmans, il est fort à parier que la date de l’Aid el Fitr aussi bien en France que dans le monde musulmans sera fixée au mercredi 5 juin 2019. Dieu est le plus savant!



