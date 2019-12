Aida Mbodj : « J’ai tourné la page du PDS »

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Décembre 2019 à 18:21

Ce dimanche, Aida Mbodj était l’invitée de l’émission « Jury Du Dimanche (JDD) » sur i-Radio. L’occasion pour la « Lionne du Baol » de faire savoir qu’entre elle et le Parti démocratique sénégalais (Pds), c’est de l’histoire ancienne.





« J’ai tourné la page Pds. Est-ce que je pourrais même être dans un parti politique après mon parcours. Je crois que je suis l’une des rares responsables politiques à avoir quitté le PDS et à se frayer un chemin jusqu’à arriver à l’Assemblée nationale », s’enorgueillit-elle.



Aida Mbodj poursuit et lance quelques mots gratifiants à son mentor, Me Abdoulaye Wade, qu’elle considère colle le plus féministe des président sénégalais. « Je crois au leadership féminin et, cela ne déplairait pas à Abdoulaye Wade parce qu’il est lui-même féministe. Il a le féminisme dans le cœur. Il tient cela de sa grand-mère ». A en croire Aida Mbodji, de tous les quatre présidents de la République qui sont passés à la tête de la magistrature suprême, Me Abdoulaye Wade est le plus féministe.

