Aïda Mbodj, M.L. Diallo et Pape DIOP n'ont pas pu avoir 0,1 %

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Décembre 2018

La vérification des parrainages se poursuit au Conseil Constitutionnel. Les parrainages de Pape Diop de Bokk Gis Gis, Mamadou Lamine Diallo de Tekki et Aida Mbodj de AND ont été recalés. Ils devront alors retourner au Conseil constitutionnel pour apporter les corrections afin de valider leur parrainage ou sortir définitivement de la course.



Pendant ce temps, Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Khalifa Sall, Issa Sall, entre autres, sont sortis haut la main de cette vérification.

