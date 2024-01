Aida Mbodji : « Quand Macky Sall ne peut pas vous avoir, il fait tout pour vous détruire »

Dans ses propos, Aida Mbodji, déclare : “Le fait que notre candidature soit recalée ne nous a pas surpris. Nous avons l’habitude de telles situations avec le président Macky Sall. Depuis 2012, lorsqu’il venait d’être élu, il a tenté de me tendre la main pour que je l’accompagne. Depuis que j’ai refusé, il ne m’a plus laissé en paix.”





Elle poursuit en relatant des incidents spécifiques où elle estime avoir été ciblée par le président : “Lorsque nous sommes arrivés à l’Assemblée nationale, il a vu que nous formions un groupe influent. Lors de l’élection pour la présidence de l’Assemblée nationale, il a tout fait pour m’empêcher d’être élue présidente. Finalement, ils ont décidé de me nommer présidente de la commission culture et communication, car dans sa tête, Aida Mbodji ne devait pas être présidente de l’Assemblée nationale.”



Elle mentionne également des événements survenus dans sa ville en 2014, en déclarant : “Dans ma ville, en 2014, lorsque j’ai voulu me présenter pour la présidence du conseil départemental, il a dépêché deux ministres en fonction qui se sont présentés contre moi. Pourtant, je les ai battus. Lorsque je les ai battus, le président Macky Sall s’est tellement énervé et déçu qu’il a viré ces deux ministres. Son comportement envers ses ministres ne m’a pas vraiment plu. À cause de son action, la ville de Bambaye n’avait plus aucun ministre dans le gouvernement.”



Voici l’intégralité de sa déclaration :

Aida Mbodji a énuméré plusieurs faits qui, selon elle, démontrent que le président Macky Sall ne lui a pas pardonné d’avoir refusé de le soutenir. Cette situation n’est pas unique dans le paysage politique sénégalais. En effet, un autre candidat recalé, Bougane Gueye Dani, a lui aussi exprimé des griefs similaires. Lors d’une conférence de presse, Dani a listé 13 situations illustrant, selon lui, l’incapacité de Macky Sall à lui pardonner. Sa candidature a également été rejetée par le Conseil constitutionnel.