Aïda Mbodji: « l’Assemblée nationale sera réduite à sa plus simple expression » Aïda Mbodji, député de l’opposition a indiqué qu’elle votera contre le projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre, ce samedi, à l’Assemblée nationale. « Ce projet de loi va réduire l’Assemblée nationale à sa plus simple expression », a-t-elle dit. En effet, a-t-elle soutenu, en perdant le pouvoir de voter une motion de censure, l’Assemblée nationale perd toute son essence. « C’est le pouvoir de voter une motion de censure qui garantit l’autorité de l’Assemblée ». Et de s’interroger, « à quoi sert de contrôler l’action gouvernementale, sans pouvoir agir » ?

