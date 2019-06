Aida Mbodji recadre Ousmane Sonko : «Il a utilisé un mot très déplacé »

La présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie (And Saxal Liguey) répond à Ousmane Sonko. Le leader de Pastef avait après le lancement du dialogue national, fait une sortie pour catapulter les franges de l’opposition qui avait pris part à la rencontre.«Il est logique, dans sa démarche, parce qu’il a commencé à insulter ses collègues de l’opposition, lorsque nous sommes allés au dialogue, alors que je pense qu’il était beaucoup plus élégant de respecter la souveraineté de chaque Parti. Il a utilisé un mot très déplacé, ‘’aboyer’’ alors que seul le chien aboie. Ensuite, il s’est inscrit dans une dynamique de combat contre cette affaire du pétrole du gaz. L’essentiel, nous lui demandons dans ce combat de ne penser qu’au Sénégal», déclare Aida Mbodj.Dans un entretien avec SourceA, la députée exige la mise en place d’une Commission de discipline chargée d’empêcher que des gens comme l’ancien Inspecteur des Impôts et Domaines ne puisse plus divaguer. «Nous n’avons pas apprécié ces sorties contre les membres de l’opposition et nous soutenons la proposition de Bamba Ndiaye, parce qu’il n’est pas normal de s’asseoir autour d’une même table, avec quelqu’un qui vous insulte».



galsen221.com

