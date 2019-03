Aïda Mbodji sur les Locales : « rien ni personne ne peut empêcher AND de se présenter »

Aïda Mbodji n’a pu être candidate à la présidentielle du 24 février, mais la ‘’lionne de Bambey’’ a, en ligne de mire les élections locales de décembre prochain.



Lors de la célébration des 5 ans de son mouvement, Alliance nationale pour la démocratie (AND/suxali senegaal), elle a déclaré : « si nous n’avions pas pu faire valider notre candidature au scrutin du 24 février, rien ni personne ne pourra, en revanche, empêcher AND d’être aux prochaines échéances locales. Ces élections seront bel et bien les nôtres vu notre profond attachement au leadership local ».



Mais l’ancienne maire de Bambey est d'avis que « le parrainage ne doit pas prévaloir » pour les élections locales.











