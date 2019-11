Aida Ndiongue, ex-sénatrice : « Adama Gaye est un détraqué mental… »

Lundi 11 Novembre 2019

Aida Ndiongue a profité de sa première sortie depuis sa libération pour répondre au journaliste Adama Gaye qui s’était ouvertement attaqué sur l’un de ses posts à Matar Cissé, en lui rappelant son passé avec Karim Wade. Pour l'ex-sénatrice, Adama Gaye est un détraqué mental.



« On n’oublie pas qu’il a su tactilement faire gommer de son parcours ses états antérieurs de services zélés à l’innommable Génération du concret. Ses activités documentées sous les ordres de son supérieur d'hier, devenu son meilleur ennemi dans son beffroi daganois, Monsieur Oumar Sarr, font l’objet de causeries sous les manguiers. On s’y étouffe aussi de ses liens louches, magouilles, disent les avertis, avec Aida Ndiongue, dont on le soupçonne d'avoir été, comme il l'est avec Macky, l'exécuteur des basses œuvres monétisées », disait-il.



La sénatrice précise qu'elle ne connait même pas Adama Gaye. Seulement, elle a entendu son nom vers 2017. « Je fais de la politique depuis 1978. Mais, je n'ai jamais connu Adama Gaye. Et, j'ai compris, à travers son comportement que c'est un détraqué mental », décrypte-t-elle.



