Aïda Ndiongue va créer un parti politique

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Octobre 2020 à 09:15 | | 1 commentaire(s)|

Le landerneau politique sénégalais va s’enrichir de l’arrivée d’une nouvelle formation politique. D’après des radars de L'As, l’ex-sénatrice libérale, Aïda Ndiongue, va porter sur les fonts baptismaux un parti politique.



Avec l’appui de ses proches et partisans, elle va transformer son mouvement dénommé «Réseaux des Amis et Sympathisants de Aida Ndiongue (Rasan)» en parti qui sera d’obédience socio-démocrate.



A l’heure actuelle, nous diton, l’ancienne sénatrice et ses collaborateurs sont en train de procéder aux derniers réglages (rédaction des statuts du parti, dossier pour le dépôt d’une demande de reconnaissance au ministère de l’Intérieur…). On se rappelle que «Rasan» a été mis sur pied à l’époque où Aïda Ndiongue était en prison dans l’affaire des produits phytosanitaires et du plan Jaxaay.

