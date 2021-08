Aide à la Presse: Les critères corsés, le deadline aussi décalé de deux semaines Une nouvelle partagée par « L’As » qui pourrait soulager ou faire grincer des dents. C’est selon :après les critères corsés, le deadline fixé au 25 août dernier, a aussi été décalé de deux semaines.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Août 2021 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal, les patrons des entreprises de presse ont désormais jusqu’au vendredi 10 septembre 2021, à 16h, pour déposer leurs dossiers en vue de bénéficier du fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP).



Initialement prévu pour jeudi dernier, le directeur de la Communication Ousseynou Guèye a décidé de reporter la date de clôture du dépôt des dossiers, au 10 septembre 2021.



Dans le communiqué adressé aux entreprises de presse, l’administrateur du Fonds, Oussseynou Guèye, rappelle les critères communs à toutes les entreprises de presse (Presse écrite, radios commerciales, télévisions, presse en ligne).



Parmi ces critères, on peut citer l’existence légale et un compte bancaire au nom de l’entité, exister depuis au moins un an, à la date de sélection; avoir au moins 5 emplois permanents dont une majorité de journalistes et de techniciens des médias attestés par des contrats visés par l’Inspection du Travail, 3 journalistes pour la presse en ligne ; le respect de la convention collective et la régularité à l’Ipres et à la CSS, etc…



Avec ces critères, la répartition du Fonds va créer beaucoup de bruit puisque beaucoup d’entreprises ne pourront pas les respecter et plusieurs autres viennent de naître.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos