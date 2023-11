Aide à la presse: Un milliard 900 millions distribués, la publication de la liste attendue

L’enveloppe financière de l’aide à la presse appelée désormais Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP), a été arrêtée à 1 milliard 900 millions en 2023 contre 1 milliard 400 millions de frs. Une évolution substantielle qui a été révélée par le ministre de la Communication, des Télécoms et de l’Economie numérique qui faisait face hier aux députés de la 14e législature. Pour l’exercice 2023 et 2024, le ministre rappellera « qu’un soutien financier a été apporté à 190 entreprises de presse, à 166 radios communautaires ainsi qu’aux organisations des médias ».



Auparavant, poursuit le ministre, dans ce qu’on appelait Aide à la Presse, le ministre avait un pouvoir discrétionnaire dans la distribution des fonds. Aujourd’hui, avec le décret de 2021, la structuration de ce fonds a été réglementée. C’est un comité, dont la composition est fixée par décret, qui procède à la répartition de ce fonds, en obéissant à des critères précis. « Actuellement, le Ministre n’a aucun pouvoir sur ce fonds » a prétendu le ministre dans son rapport. Cet exercice de transparence doit aboutir à la publication de la liste des bénéficiaires pour écarter les suspicions sur la répartition du Fonds. Me Moussa Bocar Thiam est interpellé. Chiche qu’il ne publiera jamais la liste des bénéficiaires du Fonds ! Mais qu’ont-ils donc à cacher

?

Le Témoin