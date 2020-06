Aide alimentaire: qualité supérieure du riz distribué, une bénéficiaire de Rufisque en fait la démonstration Des rumeurs portant sur la qualité du riz distribué à Rufisque Ouest avaient circulé, donnant au riz de l’aide alimentaire, un goût ou des airs de caoutchouc. Pourtant les normes de qualité ont été plus que respectées, et les témoignages issus de cette distribution aux HLM Rufisque, en témoignent.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 15:07 | | 0 commentaire(s)|

Le riz étuvé reçu par les habitants de Rufisque est sans conteste de qualité supérieure a assuré Moussa Mbar Faye directeur général du Développement Communautaire qui s’est déplacé avec son équipe pour constater et goûter le riz que sa direction a octroyé .



Il était en compagnie de Madame Fatou Diagne, directrice de l’équité sociale, Babacar conseiller technique du ministre, venu rendre visite à Mme Fatoumata Diakhaté aux HLM Rufisque, une des bénéficiaires, mais aussi effacer les préjugés portés sur la qualité du riz de l’aide alimentaire.



Le leader du mouvement Leeral Askanwi, auteur de ces affirmations, a simplement dû simplement mal apprécié le riz étuvé distribué lors de l’aide alimentaire. Sinon pourquoi ternir l’image d’une action qui mérite d’être magnifiée ?



Voici la vidéo, images à l’appui…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos