Aide d'urgence à Kaolack: 4 délégués de quartier arrêtés

Mercredi 13 Mai 2020

Le Commissariat central de Kaolack a convoqué 4 délégués de quartier indexés dans le cadre du recensement des ayants-droit de l’aide alimentaire. Il s’agit de délégués originaires des localités de Sara, Kabatoky, Touba Ndorong et Touba Extension.



Ainsi, ils ont été dénoncés par les membres des comités mis en place. Des citoyens qui ont manifesté leur mécontement, suite à la publication des listes des populations devant bénéficier de ces vivres.



La structure communale qui coordonne les travaux, en point de presse ce lundi, a appelé les populations à la retenue et a invité les membres des différents comités, à cultiver la transparence dans toute leur démarche.



