Air Sénégal : Annonce d’une relance basée sur la régularité des vols, la maintenance des avions et la concentration des dessertes en Afrique Le Directeur général d’Air Sénégal, El Hadji Tidiane Ndiaye, a fait de la régularité des vols, de la maintenance des avions et de la concentration des dessertes en Afrique de l’Ouest, les bases de la relance de la compagnie nationale de transport aérien. Nommé à la tête d’Air Sénégal en août dernier, il dit avoir remarqué que seuls 35 % des vols de la société de transport aérien étaient réguliers et s’effectuaient sans retard. "APS"

« Aujourd’hui, la régularité est presque de 100 %. De 35 % lorsque je venais d’arriver à la Direction générale, la ponctualité était de 92 % au mois de novembre », a-t-il dit, dans un entretien avec l’APS.



Le manager doté d’une expérience de trente-huit ans dans l’aviation, pense que la jeunesse de la compagnie nationale fait partie des causes de ses difficultés techniques et financières. « J’ai trouvé une compagnie jeune, puisque l’exploitation d’Air Sénégal a démarré en 2018, avec des performances très basses », a-t-il signalé.



« Soixante-quinze pour cent des vols de la compagnie étaient soit retardés, soit annulés », a ajouté Tidiane Ndiaye, estimant avoir trouvé, après avoir été nommé Directeur général, une « flotte peu dimensionnée, avec des problèmes techniques des avions au sol ».



Près de six mois après sa nomination, il espère avoir trouvé des solutions à certains problèmes de la compagnie nationale.



« i[Air Sénégal [est conforme maintenant aux] normes internationales, avec un [modèle d’entreprise] basé sur la satisfaction de la clientèle]i ».



En 2023 déjà, la compagnie a obtenu la certification IOSA, l’IATA Operational Safety Audit, une norme mondiale de vérification de la sécurité des procédures d’exploitation des compagnies aériennes, que son Directeur général actuel, considère comme « un label de sécurité et de sûreté ».



Vers l’ouverture de nouvelles destinations



Seuls cinq des huit avions d’Air Sénégal fonctionnent actuellement, les trois autres étant en maintenance. « Déjà, quand je suis arrivé à la Direction générale, seules quatre des huit avions composant la flotte de la compagnie fonctionnaient, les autres étaient restés au sol. »



« i[Aujourd’hui, cinq des huit avions fonctionnent […] Nous avons envoyé les autres à des centres de maintenance agréés en Europe, pour les remettre en bon état]i », a dit Tidiane Ndiaye.



L’un des piliers de la relance de la compagnie consiste, selon son Directeur général, à concentrer les vols en Afrique de l’Ouest, en supprimant la desserte de certaines villes européennes.



À ce jour, Paris est la seule ville européenne où atterrissent les avions de la compagnie nationale sénégalaise, qui assure 10 vols par semaine à destination d’Abidjan, sept vols par semaine pour Bamako et Ouagadougou.



Selon Tidiane Ndiaye, Air Sénégal a 14 destinations en Afrique. « Nous desservons la Guinée au quotidien, nous avons cinq vols par semaine pour la Gambie, quatre pour la Mauritanie, en plus des vols domestiques », a-t-il précisé.



Selon lui, Air Sénégal a récemment acquis des avions de 19 places destinés aux vols domestiques et la compagnie assure désormais 10 vols par semaine à destination de Cap-Skirring, dans la région de Ziguinchor (sud).



Il annonce l’ouverture d’autres destinations. « i[Nous prévoyons d’ouvrir la ligne de Niamey, en raison de la connaissance du réseau […] et des attentes que nous avons pour cette destination.]i »



« i[Nous avons procédé à une restructuration du réseau. Nous nous sommes appesantis sur le réseau régional […], pour mieux faire ce qu’on sait faire ]i», a expliqué M. Ndiaye.



