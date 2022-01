Air Sénégal: Des Sénégalais de la Diaspora déçus par ses « sièges de cars rapides » et des employés étrangers A l’instar de nombreuses sociétés dites nationales, Air Sénégal n’est sénégalaise que de nom. Les Sénégalais de la Diaspora, enthousiastes à l’idée de voyager via leur compagnie nationale, ont eu la surprise de leur vie en découvrant l’intérieur de « leur Boeing »

La gestion de la compagnie qui a débuté ses liaisons entre les USA et le Sénégal au mois de mai dernier, écœure de nombreux expatriés. En effet, ces derniers enthousiastes à l’idée de voyager via leur compagnie nationale, ont eu la surprise de leur vie en découvrant qu’à part quelques hôtesses, tous les autres employés, des pilotes aux stewards en passant par les agents commerciaux, sont des étrangers.



A l’aéroport John Fitzgerald Kennedy, ce ne sont pas simplement les employés de la compagnie qui sont mis en cause. Se désolant de l’absence de confort dans les avions, ces expatriés mettent à l’index les sièges qui, de leur avis, sont indignes d’une compagnie nationale.



Pourtant, le mercredi 29 décembre, le Président Sall a réceptionné en grande pompe, un Airbus A220-300 censé renforcer la flotte de la compagnie. Il est peut-être temps d’abandonner les carcasses volantes.















