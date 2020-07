Air Sénégal SA: 5 agents testés positifs au coronavirus

Air Sénégal SA est aussi touchée par le coronavirus. La compagnie nationale qui assure le rapatriement de nos compatriotes bloqués à l’étranger, a enregistré 05 cas testés positifs au coronavirus.



D’après "L’As", les malades sont répartis entre le siège où les résultats des tests de 04 agents sont revenus positifs et la Direction Technique avec 1 agent.



Toutefois, Air Sénégal rassure que les malades se portent bien et ils font présentement l’objet d’un suivi médical par les autorités sanitaires. Les locaux de la compagnie nationale ont été totalement désinfectés et toutes les personnes en contact avec les cas positifs, ont été mises en quatorzaine.





